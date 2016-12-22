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Telia примет решение о продаже акций «МегаФона» на $500 млн
Технологии и медиа, 20:45
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Telia примет решение о продаже акций «МегаФона» на $500 млн

Шведско-финская Telia AB рассматривает возможность снижения своей доли в «МегаФоне» в рамках стратегии, согласно которой компания фокусируется на бизнесе в Балтийских странах и Северной Европе. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По информации агентства, Telia обсуждает с институциональными инвесторами возможность продажи уже на этой неделе акций примерно на $500 млн, что соответствует 7,8% «МегаФона». Однако окончательное решение пока не принято. Представитель Telia не прокомментировал Bloomberg эту информацию.

На данный момент Telia владеет 25,17% «МегаФона». Крупнейшим акционером оператора является USM Group Алишера Усманова, которой принадлежит 56,32%. Владелец еще 3,92% — «дочка» «МегаФона» MICL, 14,59% находится в свободном обращении на Лондонской и Московской фондовых биржах. Капитализация компании на Лондонской фондовой бирже по состоянию на 13 июня составила $10,45 млрд.

Представитель USM отказался комментировать информацию о продаже части пакета «МегаФона» партнером.

Теги: Алишер Усманов , USM Holdings , «МегаФон» , Telia
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