«Открытая Россия» заявила о распылившем газ на митинге несовершеннолетнем

Подозреваемым в нападении на сотрудника Росгвардии во время митинга на Тверской улице 12 июня является несовершеннолетний. Об этом заявила РБК координатор «Открытой России» Мария Баронова.

«Он несовершеннолетний... С ним находится адвокат «Открытой России», — подчеркнула она. Баронова также уточнила, что другие подробности по этому делу появятся, когда родители задержанного и адвокат «примут решение разгласить информацию».

О том, что во время акции на Пушкинской площади неизвестные распылили слезоточивый газ, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш уверяла, что газ был применен против нее.



Позже главное управление СКР возбудило уголовное дело против распылившего газ участника митинга по признакам преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Максимальное наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок до пяти лет.

Как позднее уточнили в Росгвардии, от распыления перцового аэрозоля пострадал сотрудник ОМОНа. Медработники диагностировали у него ожог глаза. Пресс-служба национальной гвардии подтвердила задержание подозреваемого в распылении газа.

По данным ресурса «ОВД-Инфо», в СКР из ОВД «Люблино» увезли двух человек, подозреваемых в нападении на силовиков с перцовыми баллончиками.

Издание «Медиазона» со ссылкой на активистку «Открытой России» Полину Немировскую сообщало, что одного из задержанных отпустили из СК. Она отмечала, что в Следственном комитете остается второй задержанный, 1999 года рождения, еще не достигший совершеннолетия. По ее словам, с ним работал адвокат «Открытой России».

Митинги против коррупции прошли 12 июня в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах. Согласно последним данным «ОВД-Инфо», количество​ задержанных участников акции в столице России составляет 866 человек. Силовики также задержали Алексея Навального, некоторых руководителей ФБК, фотокорреспондента Евгения Фельдмана, активистку Марию Баронову и других участников акций.