«МегаФон» сообщил о восстановлении сети после сбоя во вторник, 13 июня. «Голосовая связь, СМС и мобильный интернет работают в нормальном режиме, мы продолжаем усиленный мониторинг ситуации», — сообщила пресс-служба оператора в 16:51 мск в своем официальном Telegram-канале. В то же время компания предупредила о возможности «незначительных сложностей с голосовыми вызовами» в течение 30 минут.

В 18:22 компания отчиталась о полном восстановлении сети. Из ее сообщения следовало, что проблемы коснулись абонентов в Москве и Нижнем Новгороде.

Причину произошедшего сбоя представитель оператора не уточнил.

Информация о сбое в сети «МегаФона» начала поступать во вторник примерно с 14:00 от пользователей социальных сетей, которые зафиксировали проблемы в работе сети оператора в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Казани и Уфе.

«МегаФон» в 15:42 мск подтвердил «временные сложности с голосовой связью» в столице и нескольких других городах и сообщил, что его технические специалисты проводят восстановительные работы.

Предыдущая авария на сети «МегаФона» произошла 19 мая. Тогда абоненты компании в Москве, Уфе, Самаре, Нижнем Новгороде и других крупных городах Поволжья остались без связи более чем на 10 часов. Сбой стал наиболее масштабным в истории «МегаФона». Клиентам, оказавшимся в зоне аварии, впоследствии была предложена компенсация: 1 Гб трафика и 50 минут голосовой связи; 2 Гб трафика или бесплатный просмотр одного из фильмов на «МегаФон.ТВ» на выбор.