Расторгуев рассказал о состоянии своего здоровья

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев сказал, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил за «переживание и заботу» по поводу его здоровья. Об этом сообщается в заявлении музыканта, которое распространил продюсерский центр Игоря Матвиенко, передает «РИА Новости».



«На данный момент всё хорошо, до новых встреч на концертах», — сказал Расторгуев.

О том, что Николай Расторгует был госпитализирован перед концертом в Туле в День России, сообщил ТАСС 12 июня источник в городской администрации. По его словам, артиста увезли на машине скорой помощи с сердечным приступом. Как рассказал РБК концертный директор группы «Любэ» Олег Головко, концерт пришлось отменить. О том, что Расторгуеву стало плохо, РБК также рассказала его супруга Наталья Расторгуева. «Человек болен», — сказала она.

Во вторник, 13 июня, «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что лидер группы «Любэ» находится в Тульской областной клинической больнице. Его состояние — удовлетворительное.



В свою очередь концертный директор группы рассказал РБК, что у Расторгуева была диагностирована аритмия, и музыканту стало «получше». Головко также отметил, что состояние артиста стабильное. По его словам, Расторгуев не доехал до Тулы, потому что «ему стало плохо». «Относительно дальнейших концертов будем исходить из состояния здоровья», — добавил Головко.