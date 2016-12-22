Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,24 56,72 EUR Нал. 64,16 63,55 USD Бирж. 56,90 -0,13 EUR Бирж. 63,78 -0,08 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1860,83 -1,20% РТС 1030,37 -1,07% Brent 48,39 +0,25% DJIA 21235,67 -0,17% Nasdaq 6175,47 -0,52% FTSE 7512,26 +0,01%
Расторгуев рассказал о состоянии своего здоровья
Лента новостей
Завтрак с 24-летней замглавы МВД Украины выставили на торги 14:10, Политика Основатель ювелирной сети «585» купил комплекс зданий в центре Москвы 14:08, Бизнес WP узнала о способном нарушить работу энергосистем США «русском» вирусе 14:06, Политика Экономия на метрах: сколько стоят самые дешевые студии в границах МКАД 14:06, Недвижимость Иракские военные рассказали о прогрессе в операции по освобождению Мосула 14:05, Политика Украина ответила на упоминание Daily Mail Крыма частью России 13:42, Политика Расторгуев рассказал о состоянии своего здоровья 13:41, Общество Прокуратура Испании обвинила Криштиану Роналду в мошенничестве 13:28, Спорт Коллапс и равнодушие: эксперты назвали 4 варианта будущего для Донбасса 13:12, Политика Володин заявил о единственном кандидате в президенты России 13:12, Политика На бросившего взрывпакет на акции 12 июня в Москве завели дело 13:03, Общество В Роспотребнадзоре заявили о лишении людей без прописки лекарств от ВИЧ 13:00, Общество В колонии скончался организатор убийства Анны Политковской 12:51, Общество Медведев распорядился выделить 314 млн руб. на охрану Байкала 12:50, Общество Турчинов призвал завершить антитеррористическую операцию в Донбассе 12:41, Политика Суд Киева запретил переименовывать проспект Ватутина до рассмотрения дела 12:35, Общество Вице-президент по стратегии и маркетингу МТС перейдет в «дочку» VEON 12:27, Технологии и медиа КГБ Белоруссии заявил о предотвращении теракта в Европе 12:26, Общество Экономия на метрах: сколько стоят самые дешевые студии в границах МКАД 12:12, Недвижимость Актер Александр Паль рассказал о своем задержании полицией 12 июня 11:57, Общество Область тишины. Тест-драйв Mazda CX-5 11:55, Авто Директор группы «Любэ» назвал причину госпитализации Расторгуева 11:54, Общество Сотовые операторы в суде потребовали отменить решение ФАС о ценах на СМС 11:53, Технологии и медиа Как покормить зверя с помощью «Тинькофф Бизнес» 11:53, РБК и Тинькофф CulinaryOn: «Мы делаем кулинарный Диснейленд» 11:52, Партнерский материал СМИ анонсировали возвращение Карпина на тренерскую работу 11:41, Спорт
Расторгуев рассказал о состоянии своего здоровья
Общество, 13:41
0
Расторгуев рассказал о состоянии своего здоровья

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев сказал, что чувствует себя хорошо, и поблагодарил за «переживание и заботу» по поводу его здоровья. Об этом сообщается в заявлении музыканта, которое распространил продюсерский центр Игоря Матвиенко, передает «РИА Новости».

«На данный момент всё хорошо, до новых встреч на концертах», — сказал Расторгуев.

О том, что Николай Расторгует был госпитализирован перед концертом в Туле в День России, сообщил ТАСС 12 июня источник в городской администрации. По его словам, артиста увезли на машине скорой помощи с сердечным приступом. Как рассказал РБК концертный директор группы «Любэ» Олег Головко, концерт пришлось отменить. О том, что Расторгуеву стало плохо, РБК также рассказала его супруга Наталья Расторгуева. «Человек болен», — сказала она.

Во вторник, 13 июня, «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что лидер группы «Любэ» находится в Тульской областной клинической больнице. Его состояние — удовлетворительное.

В свою очередь концертный директор группы рассказал РБК, что у Расторгуева была диагностирована аритмия, и музыканту стало «получше». Головко также отметил, что состояние артиста стабильное. По его словам, Расторгуев не доехал до Тулы, потому что «ему стало плохо». «Относительно дальнейших концертов будем исходить из состояния здоровья», — добавил Головко.

Теги: музыка , Николай Расторгуев , «Любэ»
Главное
В колонии скончался организатор убийства Анны Политковской Общество
Материалы по теме
Директор группы «Любэ» назвал причину госпитализации Расторгуева Общество
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Николая Расторгуева Общество
«Интерфакс» узнал о состоянии госпитализированного лидера группы «Любэ» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку