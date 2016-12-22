Директор группы «Любэ» назвал причину госпитализации Расторгуева

Лидеру группы «Любэ» Николаю Расторгуеву, который накануне попал в больницу в Тульской области, диагностировали аритмию, об этом РБК сообщил концертный директор группы «Любэ» Олег Головко.

«Сейчас он чувствует себя получше. Состояние стабильное. Ему стало плохо до Тулы, он туда не доехал. Концерт был отменен. Относительно дальнейших концертов будем исходить из состояния здоровья», — сказал он.



Ранее сообщалось о стабилизации состояния артиста, однако информации о диагнозе не было. Как рассказали РБК в продюсерском центре Игоря Матвиенко, Расторгуев уже находится «дома, в Москве, чувствует себя хорошо».



В День России, 12 июня, Николай Расторгуев отменил свое выступление с группой в Туле — за несколько часов до концерта артист был экстренно госпитализирован с подозрением на сердечный приступ. Жена музыканта Наталья Расторгуева заявила РБК, что «человек болен». На просьбу подтвердить данные о сердечном приступе она сказала: «Это информация не точная».



В пресс-службе группы «Любэ» РБК заявили, что не комментируют информацию об ухудшении состояния здоровья Николая Расторгуева.