Число жертв ДТП с автобусом в Забайкалье увеличилось до 14 человек

Количество погибших в результате аварии с автобусом в Забайкальском крае увеличилось до 14 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

​«Скончался водитель автобуса. На данный момент у нас остается одна женщина, она в отделении реанимации на аппарате ИВЛ, состояние тяжелое, стабильное», — сообщает ведомство.

Ранее было известно о 12 погибших в результате происшествия. Авария на трассе Иркутск — Чита произошла в ночь на 12 июня. Там перевернулся автобус, в салоне которого находился 51 пассажир. Из них 35 человек были госпитализированы.

Позже в краевом Следственном комитете сообщили о том, что ДТП произошло на крутом повороте трассы, где не было бордюрного ограждения.