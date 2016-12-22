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СМИ сообщили о поисках полицией распыливших газ на акции в Москве
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СМИ сообщили о поисках полицией распыливших газ на акции в Москве
Общество, 16:17
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СМИ сообщили о поисках полицией распыливших газ на акции в Москве

Полиция в Москве начала мероприятия по установлению личности неизвестных, распыливших газ на акции в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, на несогласованной акции протеста на Тверской улице «неизвестными лицами был распылен газ раздражающего действия». Инцидент произошел в районе Пушкинской площади. Источник утверждает, что в настоящее время полиция проводит их поиск.

Задержания на антикоррупционной акции в Москве. Онлайн-трансляция
Политика

Ранее в пресс-службе московской полиции сообщили, что им неизвестно о распылении газа во время акции. При этом пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что газ был применен против нее. Как сообщали очевидцы корреспонденту РБК, баллончик распылил один из присутствовавших в районе Пушкинской. Сразу после этого его задержала полиция.

Антикоррупционные акции 12 июня в городах России. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Антикоррупционные акции в России были запланированы на 12 июня в 210 городах России. В Москве акция, организованная Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, была согласована на проспекте Сахарова. Однако сам Навальный за день до мероприятия решил перенести ее на Тверскую улицу, поскольку, по его словам, власти города запретили подрядчикам устанавливать сцену и звукоаппаратуру на митинге. Столичные власти акцию на Тверской назвали незаконной.

Теги: Москва , Алексей Навальный , антикоррупционный митинг , 12 июня
Главное
Антикоррупционная акция в Москве началась с задержаний Политика
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