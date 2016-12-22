На Тверской начались задержания

Сотрудники полиции задержали на Тверской улице в Москве по меньшей мере двух человек, сообщает корреспондент РБК.​

По его данным, оба задержанных в руках держали плакаты. На одном из них было написано: «Россия против коррупции», — другой активисты развернуть не успели.

В настоящий момент у станции метро «Пушкинская», как передает корреспондент РБК, находятся около 200 человек, у некоторых из них в руках российские флаги. Плакатов, как пояснили РБК, пока «больше не видно».

Акции против коррупции запланированы на 12 июня в более чем в 210 городах России. Митинг так​же должен был состояться в Москве. Ранее столичные власти санкционировали его проведение на проспекте Сахарова, однако за день до мероприятия акцию отменил сам основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный.​ По словам оппозиционера, такое решение он принял ​в связи с тем, что власти города «запрещают любым подрядчикам ставить [сторонникам Навального на месте проведения акции] сцену и звук».



Мероприятие он призвал «мирно» провести на Тверской. В прокуратуре столицы эти заявления, в свою очередь, назвали «провокациями», пояснив, что акция ФБК на Тверской является «незаконной».