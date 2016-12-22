В Забайкалье объявят день траура после гибели людей в ДТП с автобусом

Власти Забайкальского края во вторник, 13 июня, объявят в регионе день траура в связи с гибелью людей в аварии с автобусом. Об этом, как пишет ТАСС, на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ДТП заявила губернатор края Наталья Жданова.

«Мы обязаны завтра объявить день траура, отменить все увеселительные мероприятия», — заявила она. Соответствующее распоряжение, как уточнил вице-премьер краевого правительства Дмитрий Кочергин, будет подготовлено в понедельник, 12 июня.

Кроме того, по информации ТАСС, власти региона в настоящий момент решают вопрос об оказании материальной помощи пострадавшим и семьям погибших в аварии.

В связи с этим готовность оказать «любую помощь» уже выразил временно исполняющий обязанности главы граничащей с Забайкальским краем Бурятии Алексей Цыденов, говорится в сообщении на официальном портале правительства республики.​ «Мною даны поручения оказать всю необходимую помощь тем пострадавшим, которых примут на лечение медицинские службы Бурятии», — пояснил Цыденов.

Авария на трассе Иркутск — Чита произошла в ночь на 12 июня. Там у города Петровск-Забайкальский перевернулся автобус, в салоне которого в момент происшествия находлся 51 человек. В результате ДТП погибли 12 человек, еще 35 были госпитализированы. По информации местного Минздрава, в больницу в том числе попали два ребенка, оба они находятся в тяжелом состоянии.

Уголовное дело по факту происшествия возбудила полиция. Производство, как уточняется на сайте краевого главка МВД, заведено в отношении водителя автобуса по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В настоящее время он, как рассказала «РИА Новости» начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций центральной районной больницы Петровск-Забайкальского Ольга Соловьева, находится в реанимации. ​