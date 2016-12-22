Хакеры разместили фильм «Он вам не Димон» на сайте прокуратуры Ярославля

На сайте прокуратуры Ярославской области появилось сообщение с призывом не ходить на митинги 12 июня, а также был опубликован фильм оппозиционного политика Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) «Он вам не Димон» о главе правительства Дмитрии Медведеве. Об этом сообщает местное издание «Ярновости».
Как пояснила изданию представитель прокуратуры Яна Смирнова, по факту «неправомерного взлома» сайта начата проверка, к ней привлечены спецподзразделения прокуратуры.
На момент написания материала официальный сайт прокуратуры Ярославской области был недоступен.
Митинг Алексея Навального во многих городах России пройдет 12 июня. Митинг в Москве на проспекте Сахарова был согласован мэрией Москвы, в Санкт-Петербурге аналогичную акцию согласовать не удалось.