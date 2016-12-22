Глава Минобороны ФРГ опровергла возможность создания армии ЕС

Глава министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен опровергла возможность создании единой европейской армии. Об этом она заявила в интервью изданию NRZ.

На вопрос о том, будет ли создана единая армия ЕС, она ответила отрицательно. «Нет, европейской армии не будет… Национальные парламенты должны сами решать вопросы участия их солдат в конфликтах», — заявила она.

Она отметила, что ЕС не будет конкурировать с НАТО в вопросе национальной обороны. Также глава военного ведомства Германии напомнила, что Евросоюз и без армии вносит вклад в обеспечение безопасности.

«ЕС объединяет военные задачи — по которым мы должны лучше координироваться, — с невоенными, в рамках которых мы вкладываем средства в развитие и стабильность», — сказала фон дер Ляйен. Кроме того она подтвердила, что Германия намерена поэтапно увеличить объем военных расходов в бюджете до достижения стандарта НАТО в 2% от ВВП.

В 2015 году фон дер Ляйен заявила о своей поддержке планов по созданию армии ЕС. Она напомнила, что вооруженные силы стран-членов ЕС все чаще работают совместно и заявила, что «за таким «переплетением» армий с перспективой когда-нибудь иметь европейскую армию, по моему мнению, будущее».

В сентябре 2016 года Франция и Германия подготовили проект предложений по модернизации европейской обороны. В нем они предложили создать единый центр управления обороной, обмен материально-техническими ресурсами и развертывание общей системы спутникового наблюдения.