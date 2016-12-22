Президент Болгарии поддержал отмену санкций против России

Президент Болгарии Румен Радеев выступил за отмену антироссийских санкций и заявил, что намерен пригласить Владимира Путина посетить страну. Об своей позиции он рассказал в интервью болгарскому телеканалу BTV.

По мнению Радеева, санкции против России не несут пользы и он готов выступить за их снятие. «Мы поддержим любые действия по отмене санкций, но должно быть понятно, что президент самостоятельно не может инициировать подобные действия», — заявил он.

Кроме того, он рассказал, что в скором времени у него пройдет разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого он пригласит его приехать в Болгарию на 140-ю годовщину освобождения Болгарии от власти Османской империи. «В ближайшее время у меня будет разговор с президентом России Владимиром Путиным и я приглашу его на 140 -ю годовщину освобождения Болгарии. Есть много вопросов ,которые нужно обсудить, помимо уважения к истории», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Майя Косьянчич​ заявила, что решение по будущему экономических санкций против России будет принято в июле. Она подчеркнула, что они могут быть отменены только после полной имплементации Минских соглашений.

Первый пакет антироссийских санкций страны Европейского союза приняли весной 2014 года, после присоединения Крыма к России. В июле того же года были введены дополнительные ограничения в связи с конфликтом на востоке Украины. В марте 2017 года Европейский совет принял решение об их продлении еще на полгода.