Общественная палата назвала 10 самых добрых городов России

Общественная палата России опубликовала рейтинг 10 самых добрых российских городов, составленный по промежуточным итогам всероссийской экологической акции «Марафон добрых дел».
«Самым добрым городом стал Санкт-Петербург», — говорится в сообщении. Вторую строчку, по информации Общественной палаты, занял город Химки, а третью — Кронштадт.
Четвертое место досталось Казани, далее следуют Казань, Ульяновск, Уссурийск, Чебоксары, Москва и Ростов-на-Дону. Замкнул рейтинг самых добрых городов Нижний Новгород, следует из сообщения.
«Как отмечают организаторы, в рамках акции жители именно этих городов организовали наибольшее количество экологических мероприятий», — пояснили в Общественной палате.