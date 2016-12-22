«Сбербанк» назвал объем затронутых сбоем операций

Технический сбой, который произошел 9 июня в работе платежных терминалов, затронул менее 10% операций с пластиковыми картами. Об этом сообщили РБК в пресс-службе «Сбербанка».

Сбой произошел в 16:40 мск и продлился 40 минут. Из-за него часть клиентов «Сбербанка» испытывали трудности при проведении операций по приему платежей в интернете и переводам денежных средств.

Также клиенты «Сбербанка» не могли снять наличные в терминалах сторонних банков по картам «Mastercard» и «Мир». Клиенты других банков, в свою очередь, испытывали затруднения при использовании устройств и терминалов Сбербанка.

По состоянию на 19:00 мск все системы стали работать в штатном режиме.