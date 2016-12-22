Россия усилила санитарный контроль за продукцией белорусских предприятий

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля за продукцией восьми предприятий Белоруссии. Всего в списке девять позиций, две из них являются разными филиалами одного комбината.

Причиной стало несоответствие продукции нормам России и ЕАЭС: в ней нашли следы бактерий, бактерицидов и «незаявленного ДНК». Об этом говорится в сообщении ведомства.

Контроль вводится за птичьим мясом от ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», в нем нашли бактерии рода палочковидных и рода сальмонелла. В мясных изделиях Гомельского мясокомбината нашли «незаявленное ДНК» домашней курицы. В списке находятся два филиала Слуцкого сыродельного комбината — в сухом молоке предприятия нашли бактерициды норфлоксацин и ципрофлоксацин и антибиотик тилозин.

Также в перечень попала продукция филиала агрокомбината «Скидельский», Луничного молочного завода, «Молочного мира», «Партнера и К», «Праймилка».

Служба по ветеринарному надзору ранее, 19 мая, ввела ограничения на поставки сыра, масла, сухого молока и другой молочной продукции из Белоруссии. До этого, 15 мая, Россельхознадзор также сообщал об усилении контроля за продукцией белорусских молочных предприятий. Глава Минсельхоза России Александр Ткачев 22 мая заявил, что власти сняли ограничения на поставку продукции ряда этих предприятий.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко требовал в феврале, чтобы против главы Россельхознадзора Данкверта было возбуждено уголовное дело. Лукашенко заявил о личной заинтересованности главы российской службы в ограничении поставок из Белоруссии. Проверить Данкверта на наличие конфликта интересов также просила правозащитная организация Transparency International, Генпрокуратура по результатам проверки нарушений не нашла.