CNN узнал о рассказе Коми о контакте генпрокурора США с послом России

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс, возможно, провел третью встречу с послом России в США Сергеем Кисляком. Об этом, как передает CNN со ссылкой на источники, бывший глава ФБР Джеймс Коми рассказал сенаторам США во время закрытого заседания. Ранее телеканал и газета The Washington Post уже сообщали в совокупности о трех возможных случаях контактов Сешнса с Кисляком.

Информация о контактах с Кисляком, которую Коми передал сенаторам, «частично получена» из перехвата сообщений на русском языке, сказали собеседники телеканала. Но они также отметили, что Кисляк мог преувеличить масштаб контактов с Сешнсом. Когда именно мог состояться этот контакт между Кисляком и Сешнсом, не уточняется.

Газета The Washington пост в марте сообщала о двух встречах Сешнса и Кисляком. По данным собеседников издания, Сешнс общался с российским послом в июле и сентябре 2016 года. Но при вступлении в должность генпрокурора он не рассказал об этих контактах.

Телеканал CNN 1 июня передавал, что конгрессмены располагают данными о «дополнительной частной встрече» Сешнса с Кисляком. Она могла состояться 27 апреля 2016 года на приеме в Вашингтоне. Пресс-служба Министерства юстиции США тогда опровергла данные о частных контактах с представителями России.

Джеймс Коми 8 июня присутствовал на слушаниях комитета по разведке сената США, который изучает вопрос возможного российского вмешательства в президентские выборы. На них он заявил, что в составе российской дипломатической миссии в США есть сотрудники российской разведки, но сам Кисляк таковым не является.

Генпрокурор Джефф Сешнс взял 3 марта самоотвод от расследования дел о возможном вмешательстве России в выборы в США. Он сделал это после публикаций The Washington Post о его контактах с Кисляком. Сешнс, комментируя свой самоотвод, подчеркнул, что «никогда не проводил встреч с россиянами по поводу избирательной кампании».