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МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией
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МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией
Украинский кризис, 01:44
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МИД Украины заявил о готовности к введению визового режима с Россией

МИД Украины готов к введению виз с Россией, если Киев примет соответствующее решение. Об этом заявил глава ведомства Павел Климкин, передает «112.Украина».

Климкин заявил, что если визовый режим будет введен, то «МИД все как нужно сделает». При этом министр подчеркнул, что считает недостаточным простое введение виз. По его мнению, контроль должен быть дополнительно ужесточен. «Я считаю, что даже введение визового режима в контексте контроля того, кто прибывает из РФ, нам мало. Мы должны ввести для этого биометрические паспорта, но потом еще и контроль тех, кто приезжает», — заявил он.

В то же время Климкин отметил, что для введения визового режима необходим тщательный предварительный анализ этого решения и его последствий. «Мой ответ — однозначно да. Но это вопрос, который нужно решать и во времени, и с точки зрения этих процедур, на основе четкого подхода и понимания, каким образом Россия будет пытаться это перебить, и наших граждан втягивать в обязательное российское гражданство. Это нужно однозначно предотвратить», — заявил глава МИД Украины.

Ранее постоянный представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что процедура введения визового режима обойдется Украине как минимум в 1,5 млрд гривен ($57 млн). При этом она отметила, что это решение повлечет за собой ряд дополнительных проблем, в том числе и сложности с трудоустройством украинцев в России, если Москва также введет визы.

О сборе подписей депутатов за введение виз для россиян заместитель председателя фракции «Народный фронт» в раде Андрей Тетерев заявил в конце мая. Минюст Украины уже подтвердил свою готовность к этому шагу. В то же время против введения виз выступило большинство депутатов президентской фракции «Блок Петра Порошенко» в Раде.

Глава МИД Сергей Лавров допустил возможность того, что Россия в ответ на действия Киева введет визы для украинцев. 6 июня он заявил, что Россия примет «зеркальные меры» в случае соответствующего решения украинских властей.

Теги: Украина , визы , МИД Украины , Павел Климкин
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