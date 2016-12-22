Песков отказался «смешить публику» обвинением Вашингтона в кибератаках

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что хакерские атаки на Россию с территории США фиксируются ежедневно. Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Хакерские атаки, которые осуществляются с территории США, происходят регулярно. В том числе на сайт президента», — сказал Песков. Они идут не только из США, но и «из многих стран мира».

Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли информация о том, кто стоит за атаками из США, Песков ответил, что «не хотел бы смешить публику заявлением, что за этим стоит официальный Вашингтон».

Ранее президент России Владимир Путин в интервью ведущей NBC Мегин Келли ответил на обвинения во вмешательстве России в американские выборы, заявив, что США «не на что обижаться». «Вы сами постоянно вмешиваетесь», — сказал Путин. По его словам, «куда пальцем на карту мира ни ткнешь», везде будут жалобы на вмешательство во внутренние политические процессы со стороны «американских официальных лиц».