Туроператоры заявили о 10 тыс. пострадавших из-за сбоев рейсов «ВИМ-Авиа»

Число пострадавших из-за проблем ​с авиаперевозками компании «ВИМ-Авиа» «может быть приблизительно оценено» в более чем 10 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Туроператоры уточнили, что такое количество пострадавших они насчитали «за прошедшую неделю».

Всего, по данным АТОР, туры с перевозкой рейсами «ВИМ-Авиа» до конца летнего сезона забронировали 240–250 тыс. туристов. «Очевидно, что в высоком туристическом сезоне перевозчик туррынку необходим — на фоне растущего сезонного туристического потока», — говорится в сообщении.

АТОР подчеркивает, что отсутствие «ВИМ-Авиа» на рынке «нечем компенсировать», иначе могут встать продажи или подняться цены, поэтому вопрос о прекращении полетов «ВИМ-Авиа» «не рассматривается». При этом авиакомпания заявила о приоритетных рейсах, которые постарается не отменять. Новый список отмененных рейсов ожидается сегодня, 8 июня.

Накануне, 7 июня, исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила «Ведомостям», что за первую неделю, когда «ВИМ-Авиа» начала отменять рейсы, на борта других авиакомпаний были пересажены 5 тыс. туристов.

В «ВИМ-Авиа» РБК заявляли ​о планах сократить число чартерных рейсов для решения проблемы с их массовой задержкой. По данным «ВИМ-Авиа», график чартеров на лето был составлен после консультаций с туроператорами и государственными органами. 8 июня авиакомпания обещала опубликовать скорректированный график рейсов.