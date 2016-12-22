Глава «Microsoft Россия» решил покинуть компанию

Глава «Microsoft Россия» Павел Бетсис планирует не продлевать контракт с компанией, который истекает в июле 2017 года, и покинет Microsoft в августе. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с планами менеджера.

По словам источника РБК, знакомого с планами Бетсиса, он действительно решил не продлевать контракт, который истекает в июне, и намерен заняться собственными проектами. «Кто займет пост главы компании в России, пока не решено, но Павел останется в компании на июль и август, чтобы передать дела», — отметил собеседник РБК. Пресс-секретарь Microsoft в России Кристина Давыдова заявила РБК, что компания не комментирует слухи.

По словам собеседника ТАСС, Бетсис будет развивать собственные проекты за пределами России. О назначении нового главы «Microsoft Россия» будет объявлено в ближайшие две-три недели.

В 2003–2009 годах Павел Бетсис был исполнительным директором компании pVelocity Inc. В 2009 году перешел в Cisco Systems, где занял должность генерального директора «Cisco Systems Россия». В сентябре 2012 года стал вице-президентом Cisco в России и странах СНГ. С 1 июля 2014 года Павел Бетсис занимал пост президента российского представительства Microsoft.