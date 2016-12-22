Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,27 56,74 EUR Нал. 64,42 63,81 USD Бирж. 56,96 -0,12 EUR Бирж. 63,99 -0,35 USD ЦБ. 56,99 +0,40 EUR ЦБ. 64,15 +0,43 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1865,22 -0,17% РТС 1031,62 -0,26% Brent 48,44 +0,50% DJIA 21173,69 +0,18% Nasdaq 6297,38 +0,36% FTSE 7472,81 -0,08%
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» признала свою вину
Лента новостей
Поклонская попросила ФСБ и СК проверить Transparency International 12:39, Политика Глава «Microsoft Россия» решил покинуть компанию 12:35, Технологии и медиа Государство в «государстве»: как боевики ИГ прятали тюрьмы в жилых домах 12:26, Фотогалерея  Власти закрыли нелегальные маршруты автобусов из Москвы в Санкт-Петербург 12:23, Общество В посольстве США в Киеве рассказали о произошедшем взрыве 12:18, Политика Староверы обучили китайских военных навыкам выживания в Сибири 12:12, Политика «Шелковый путь»: новый мост между европейской и азиатской культурами 12:10, РБК и ралли «Шелковый путь» «Манчестер Юнайтед» предложил за футболиста «Реала» €69 млн 12:01, Спорт В фонд «Русь сидящая» пришли с обысками 11:55, Общество Экс-бухгалтер «Седьмой студии» признала свою вину 11:51, Общество Доля продаж квартир со скидкой в Москве достигла исторического максимума 11:46, Недвижимость Число жертв двойного теракта в Тегеране увеличилось до 16 человек 11:25, Политика Экс-замглавы администрации Уфы получил 3,5 года колонии за кражу земель 11:22, Политика На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО 11:18, Политика Cannes Lions Moscow Festival: один день из жизни Каннских львов 11:15, Партнерский материал Более 50% россиян не смогли правильно озвучить название праздника 12 июня 11:13, Общество ФСБ нашла у жительницы Крыма опиум на 120 млн руб. 11:02, Общество Десятки академиков попросили Госдуму не менять закон о выборах главы РАН 10:54, Политика Porsche представила самое мощное купе 911 10:53, Авто «Росгосстрах» оценил сумму ущерба от урагана в Москве 10:46, Общество ОАЭ приостановили почтовое сообщение с Катаром 10:36, Политика В Китае задержали торговавших данными пользователей Apple 10:16, Общество В Великобритании начались выборы в парламент 10:13, Политика Суд Флориды обязал экс-владельца «Трансаэро» отчитаться перед кредитором 09:59, Бизнес Встречу в Астане по урегулированию в Сирии решили перенести 09:29, Политика Мусорный вопрос: как утилизируют отходы в России и мире 09:11, Общество  В Катаре огласили предварительные итоги расследования хакерской атаки 09:10, Политика
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» признала свою вину
Общество, 11:51
0
Экс-бухгалтер «Седьмой студии» признала свою вину

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева, обвиняемая в мошенничестве на сумму около 1,3 млн руб., заявила, что признала свою вину и заключила досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Я с самого начала заключила соглашение со следствием», — заявила Масляева в Мосгорсуде. Она отметила, что суд не учел, что она «с самого начала» судебных разбирательств признала свою вину. «Я все готова сделать и готова сотрудничать со следствием», — подчеркнула Масляева, добавив, что просит отпустить ее под домашний арест.

Мосгорсуд признал законным арест Масляевой и оставил ее под стражей до 19 июля. «Решение Пресненского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения», — заявил судья 8 июня. В жалобе, поданной адвокатом Масляевой Юрием Зайцевым, он указал, что его подзащитная не собирается скрываться от следствия и признала свою вину, будучи в статусе подозреваемой. На этом основании он также просил отпустить Масляеву под домашний арест.

В конце мая адвокат Масляевой Павел Теплухин сообщил ТАСС о том, что Масляева готова признать вину и пойти на сделку со следствием. «Мы общаемся со следствием, обвинения ей пока не предъявлены. Но мы готовы пойти на сделку со следствием», — сообщил Теплухин.

Пресненский суд Москвы арестовал Масляеву в конце мая. По версии следствия, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-бухгалтер студии Нина Масляева похитили часть бюджетных средств (около 1,3 млн руб. из 66,5 млн руб.), выделенных на развитие студии.

Теги: Кирилл Серебренников , Хищение , «Седьмая студия» , Нина Масляева
Главное
На Украине приняли закон о стремлении к членству в НАТО Политика
Материалы по теме
Republic рассказал о показаниях экс-бухгалтера «Седьмой студии» Общество
Экс-главе «Седьмой студии» Итину предъявили обвинение в мошенничестве Общество
Суд арестовал бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку