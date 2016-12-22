Экс-бухгалтер «Седьмой студии» признала свою вину

Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова Нина Масляева, обвиняемая в мошенничестве на сумму около 1,3 млн руб., заявила, что признала свою вину и заключила досудебное соглашение со следствием. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Я с самого начала заключила соглашение со следствием», — заявила Масляева в Мосгорсуде. Она отметила, что суд не учел, что она «с самого начала» судебных разбирательств признала свою вину. «Я все готова сделать и готова сотрудничать со следствием», — подчеркнула Масляева, добавив, что просит отпустить ее под домашний арест.

Мосгорсуд признал законным арест Масляевой и оставил ее под стражей до 19 июля. «Решение Пресненского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения», — заявил судья 8 июня. В жалобе, поданной адвокатом Масляевой Юрием Зайцевым, он указал, что его подзащитная не собирается скрываться от следствия и признала свою вину, будучи в статусе подозреваемой. На этом основании он также просил отпустить Масляеву под домашний арест.

В конце мая адвокат Масляевой Павел Теплухин сообщил ТАСС о том, что Масляева готова признать вину и пойти на сделку со следствием. «Мы общаемся со следствием, обвинения ей пока не предъявлены. Но мы готовы пойти на сделку со следствием», — сообщил Теплухин.

Пресненский суд Москвы арестовал Масляеву в конце мая. По версии следствия, экс-директор «Седьмой студии» Юрий Итин и экс-бухгалтер студии Нина Масляева похитили часть бюджетных средств (около 1,3 млн руб. из 66,5 млн руб.), выделенных на развитие студии.