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В Андаманском море нашли тела и обломки пропавшего над Мьянмой лайнера
Общество, 07:10
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В Андаманском море нашли тела и обломки пропавшего над Мьянмой лайнера

В Андаманском море Военно-морской корабль Мьянмы обнаружил обломки пропавшего накануне над республикой самолета Shaanxi Y-8 и тела находившихся на его борту людей. Об этом со ссылкой на представителя Вооруженных сил Мьянмы сообщает Associated Press.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, военные в ходе поисково-спасательной операции, обнаружили в море два спасательных жилета, а также три тела и шину, которая, предположительно, являлась частью колеса лайнера.

Тела, по информации военных, принадлежали мужчине, женщине и ребенку. Обломки же, как поясняет агентство, были обнаружены в море к западу от города Лаунг Лоун. Данных о выживших пока не поступало. При этом CNN со ссылкой на мьянмских военных сообщает о найденных к настоящему моменту четырех телах погибших — двух взрослых и двух детей со спасательными жилетами и багажом. Все они, по информации телеканала, были обнаружены в 8:18 по местному времени.

Самолет, как отмечает Associated Press, перевозил 106 пассажиров и 14 членов экипажа. В основном все находившиеся на борту во время крушения, по данным пресс-службы, были членами семей военнослужащих. Причины происшествия устанавливаются, однако, как уточнили в ВС Мьянмы, во время авиапроисшествия в регионе шел сильный дождь.

При этом, как передает CNN со ссылкой на мьянмские Вооруженные силы, всего на борту лайнера находились 122 человека, из которых 108 были пассажирами, причем среди них, как замечает телеканал, были 15 детей и 58 гражданских лиц. Спасательная операция продолжается.

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Ранее, 7 июня, Shaanxi Y-8 пропал с радаров. Контакт с самолетом власти Мьянмы потеряли в 13:35 по местному времени в 32 км от города Давей. Позже в тот же день стало известно о том, что Мьянманский военно-транспортный самолет потерпел крушение в Андаманском море. По информации Channel News Asia, на борту лайнера находилось 120 человек.

Что представляет собой самолет Shaanxi Y-8

Shaanxi Y-8 — модель китайского транспортного самолета. Разработан на базе советского самолета Ан-12 по лицензии, приобретенной КНР у СССР в 60-х годах прошлого века.

Первый полет совершил в 1974 году, регулярное производство началось с 1981 года. Всего к 2017 году выпущено 169 самолетов. Самолет производится компанией Shaanxi Aircraft Company.

Технические характеристики:

  • Размах крыла — 38 м
  • Длина – 34,02 м
  • Максимальная скорость — 660 км/ч
  • Потолок (максимально допустимая высота) — 10 400 м
  • Дальность полета — 5615 км
  • Двигатели: четыре турбовинтовых двигателя типа ТВД АИ-20 (WJ-6) мощностью 4000–4250 л.с.

Выпускается несколько разновидностей самолета:

  • Пассажирский — Shaanxi Y-8K, 120 пассажиров
  • Для перевозки скота — Shaanxi Y-8F, до 350 овец
  • Самолеты радиоэлектронной разведки — Shaanxi Y-8CB и Shaanxi Y-8JB
  • Воздушный командный пункт — Shaanxi Y-8T
  • Самолет для пропаганды и ведения психологической войны — Shaanxi Y-8XZ и др.

Страны, эксплуатирующие Shaanxi Y-8: КНР, Мьянма, Пакистан, Венесуэла, Судан, Танзания. Ранее также эксплуатировались в Шри-Ланке.

Самая крупная катастрофа Shaanxi Y-8 произошла 3 июня 2006 года. Самолет Народно-освободительной армии Китая разбился в округе Гуангде провинции Анхой Китайской Народной Республики. Причиной катастрофы было названо обледенение крыльев в плохих погодных условиях. Погибли 40 человек.

Теги: крушение , обломки , Мьянма , Самолет , Андаманское море
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