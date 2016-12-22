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Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы
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Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы
Война санкций, 04:43
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Постпред России допустил изменение курса ЕС в отношении Москвы

В Евросоюзе «созревает ситуация» для изменения курса ЕС в отношении России, заявил в интервью газете «Известия» российский постпред при ЕС Владимир Чижов.

По его данным, также представители Евросоюза могут пересмотреть политику антироссийских санкций. «Гадать не буду. Скажу только, что ближе к концу месяца можно ожидать очередного обсуждения одного из трех пакетов антироссийских односторонних рестриктивных мер», — напомнил дипломат в ответ на вопрос, будут ли продлены санкции в отношении России.

«Рестриктивны​е меры», как добавил Чижов, — термин, по его мнению, «более корректный», нежели «санкции» или ограничения. Их действие, по информации постпреда, — секторальных или экономических — истечет 31 июля.

«Вопрос в том, когда ЕС накопит достаточно политической воли, чтобы пересмотреть эту политику», — пояснил Чижов, заметив при этом, что догадки, произойдет ли это в июне или еще «через шесть месяцев» — «это уже из сферы гадания». «Но в любом случае заметно, что ситуация созревает для изменения курса ЕС в отношении России в целом и по данному вопросу в частности», — уточнил дипломат. Этому, по данным Чижова, «есть немало свидетельств». Однако когда именно будет достигнута «критическая масса политической воли», как уточнил собеседник издания, «сказать сложно».

Дискуссии в ЕС, как по секторальным, так и по персональным санкциям, по словам дипломата, проходят каждые полгода. «Представители некоторых стран, круг которых мы примерно себе представляем, выступают за ослабление санкций и вообще за их отмену», — рассказал Чижов, добавив, что «тут же представители других стран». «Каких именно, мы тоже знаем», — пояснил он, отметив, что их представители «начинают высказывать противоположные мысли, вплоть до необходимости ужесточения рестрикций».

«Председательствующий на этом совещании подводит итог: дескать, поскольку есть разброс мнений, давайте оставим все как есть», — заключил Чижов, уточнив, что главное сейчас для ЕС — сохранение единства.

»​Когда сохранение единства ЕС становится самоцелью, ничего хорошего ждать не приходится», — также заметил он, добавив, что «и единство на основе того, чтобы оставить все как есть», по его мнению, тоже является «путем в никуда».

Теги: Россия , Евросоюз , Санкции , Владимир Чижов
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