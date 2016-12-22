S&P понизило кредитный рейтинг Катара

Международное рейтинговое агентство Standard and Poor's (S&P) понизило рейтинг Катара на фоне решения ряда арабских стран разорвать дипломатические отношения с Дохой. Об этом сообщает Financial Times.

Агентство понизило долгосрочный рейтинг Катара на одну ступень с «AA» до «AA-» с негативным кредитным прогнозом. По мнению аналитиков, политические проблемы могут негативно сказаться на экономическом росте Катара.

В S&P предположили, что дефицит бюджета может увеличиться на фоне сокращения прибыли от торговли в регионе. В 2016 году 10% экспортной прибыли Катара было связано с группой государств, которые разорвали с Дохой дипотношения.

Кроме того, реализация ограничений воздушного сообщения может повлиять на прибыльность Qatar Airways. Так, в среду, 7 июня, управление гражданской авиации в Объединенных Арабских Эмиратах закрыло все офисы Qatar Airways в своей стране.

В понедельник, 5 июня, с Дохой разорвали отношения десять стран: Коморские острова, Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Маврикий и Мальдивская Республика. Катар обвинили в поддержке экстремизма, в том числе террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории России).

Пожелавшие остаться анонимными представители катарского правительства рассказали Financital Times, что деньги были переданы «Аль-Каиде» (запрещена в России) в качестве выкупа за членов семьи эмира, которые были похищены во время своей поездки в Южный Ирак. В Дохе сообщили, что передали террористам $1 млрд.