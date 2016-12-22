«ВИМ-Авиа» сократит программу чартеров из-за массовых задержек рейсов

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» планирует сократить число чартерных рейсов для решения проблемы с их массовой задержкой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в распоряжение РБК.

В компании заявили, что намерены сократить число чартеров на этот сезон «с целью оперативной стабилизации расписания чартерных рейсов». «Небывало высокий для конца мая прирост пассажиропотока в этом году придал нарушениям графика полета веерный характер, что и вынудило руководство авиакомпании принять решение о введении ограничений», — заявили в «ВИМ-Авиа».

Согласно сообщению компании, график чартеров на лето был составлен после консультаций с туроператорами и государственными органами, которые регулируют сферы туризма и авиаперевозок. «ВИМ-Авиа» опубликует скорректированный график рейсов на своем официальном сайте и в социальных сетях 8 июня. «Приоритеты получают регулярные рейсы авиакомпании по городам РФ, а также те чартерные цепочки, организаторы которых полностью выполнили свои финансовые обязательства перед авиакомпанией», — заявили в «ВИМ-Авиа».

​Руководство компании принесло своим пассажирам извинения и пообещало, что «в течение ближайших двух недель расписание полностью стабилизируется».

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» ранее отменила некоторые свои рейсы из-за задержек в отправлении. Они были связаны с тем, что самолеты авиакомпании, отправленные на плановое техобслуживание, не были вовремя возвращены. Так, во вторник, 6 июня, компания отменила 26 рейсов.

В связи с сокращением программы чартерных полетов, в Ростуризме был создан оперативный штаб. Глава ведомства призвал туроператоров прекратить продажу туров с «ВИМ-Авиа». Ряд руководителей компаний туристической отрасли согласился с этим предложением.

Сложившуюся ситуацию также прокомментировали в Росавиации. Глава ведомства Сергей Извольский опроверг сообщения о том, что при массовых задержках могут быть отменены все чартерные рейсы.