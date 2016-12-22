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Путин ввел уголовную ответственность за склонение детей к суициду
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Путин ввел уголовную ответственность за склонение детей к суициду
Общество, 16:19
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Путин ввел уголовную ответственность за склонение детей к суициду

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за призывы к самоубийству несовершеннолетних в интернете. Документ опубликован на портал правовой информации.

Согласно закону, в Уголовный кодекс России водятся дополнительные статьи: 110.1 «Склонение к совершению самоубийства или содействие совершения самоубийства», 110.2 «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства» и 151.2 «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

Статья 110.1 вводит ответственность за склонение или содействие к совершению суицида. По данной статье за склонение к подобным действиям, в том числе с помощью уговоров, подкупа или обмана, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. За предоставление информации и орудий суицида вводится наказание в виде тюремного срока до трех лет. В том случае если перечисленные действия были совершены в отношении несовершеннолетнего или же информация о средствах самоубийства была опубликована в СМИ или интернете, то наказание предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.

В том случае если несовершеннолетний узнает о способе самоубийства, попытается или покончит с собой, то автор данной информации понесет наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Статья 110.2 вводит уголовную ответственность за организацию деятельности, которая призывает к суициду. За подобные действия вводится наказание в виде лишения свободы до четырех дет. Если же побуждение к самоубийству было совершено группой лиц через интернет, в СМИ или публично, то им грозит до шести лет.

По статье 151.2 наказание понесет тот, кто вовлечет детей в действия, которые представляют опасность для их жизни. За подобные деяния предусмотрено лишение свободы сроком до одного года.

Законопроект об ужесточении ответственности за пропаганду суицида был внесен в Госдуму в марте 2017 году группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Она сообщала, что в 2016 году покончили жизнь самоубийством 720 детей. Яровая заявляла, что пропаганда суицида велась через интернет. Закон был принят 26 мая Государственной думой. Совет Федерации одобрил его 31 мая.

В мае РБК со ссылкой на аналитический документ Следственного комитета сообщал, что в России резко возросло количество подростковых суицидов. По данным СК, в 2016 году покончили с собой 720 детей, в 2015 году суицид совершили 504 ребенка, в 2014-м — «чуть более четырехсот». В Следственном комитете полагают, что рост самоубийств среди детей связан с активностью «групп смерти» в социальных сетях, которые «в прямой или косвенной форме пропагандируют самоповреждение или самоубийства». Однако в МВД России заявляли, что лишь один процент суицидов среди несовершеннолетних связан с подобными группами в социальных сетях.

Тема «групп смерти» стала обсуждаться в мае 2016 года после публикации материала в «Новой газете». По ее данным, в соцсетях есть паблики, администраторы которых призывают подростков к суицидам. Как утверждало издание, с ноября 2015 по апрель 2016 года более сотни несовершеннолетних, которые были подписаны на эти группы, покончили с собой. С февраля 2017 года соцсеть «ВКонтакте» стала блокировать страницы и публикации с тегами, которые связаны с «группами смерти».

Теги: суицид , самоубийства , «группы смерти»
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