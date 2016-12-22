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Кремль ответил на заявления о взломе информагентства Катара хакерами
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Кремль ответил на заявления о взломе информагентства Катара хакерами
Политика, 14:11
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Кремль ответил на заявления о взломе информагентства Катара хакерами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «фейком» сообщение телеканала CNN о том, что ответственность за взлом информационного агентства Катара лежит на «русских хакерах». Об этом он заявил журналистам, передает корреспондент РБК.

«Сразу скажу, что это очередной фейк, очередная ложь, которая публикуется. Наши коллеги из CNN раз за разом публикуют ссылки на неназванные источники в неназванных подразделениях, то есть не привязанные к земле потоки информации. Фейк он и есть фейк, только так и можно комментировать», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Кремль предпринимать какие-то действия для того, чтобы убрать тему «русских хакеров» из повестки мировых СМИ, пресс-секретарь президента России напомнил, что Москва не может вмешиваться в редакционную политику. «Понимаете, мы же не можем вмешиваться в редакционную политику», — сказал Песков. Также он добавил: «Но наша работа становится легче день ото дня, можно просто говорить фейк или не фейк».

О том, что российские хакеры взломали сервера информационного агентства Катара (QNA) и разместили на его странице в интернете сообщение, которое стало одной из причин эскалации напряженности на Ближнем Востоке, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ходом расследования. По словам собеседников телеканала среди официальных лиц США и в правительстве Катара, ФБР даже отправила группу специалистов в Доху, чтобы помочь правительству Катара расследовать инцидент со взломом QNA.

Речь идет о случае, который произошел в конце мая 2017 года, когда на странице информационного агентства Катара появились цитаты из выступления, которое приписывалось эмиру Тамиму бен Хамаду Аль Тани. В сообщении говорилось, что «было бы немудро иметь напряженные отношения с Ираном, который является сильной державой и гарантом стабильности в регионе», что противоречило принятому во время арабо-исламского саммита в Саудовской Аравии с президентом США Дональдом Трампом решению усилить изоляцию Ирана.

Через несколько минут после появления этого сообщения директор QNA заявил, что сайт был взломан, а сам текст размещен хакерами. С опровержением опубликованного сообщения также выступил МИД Катара.

Теги: Катар , Дмитрий Песков , CNN , российские хакеры
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