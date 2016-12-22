В Думе предложили ужесточить наказание за жестокое обращении с животными

В Госдуме предложили ужесточить наказание за преступления по ст. 245 УК (Жестокое обращение с животными). Об этом газете «Известия» сообщил автор законопроекта, депутат Олег Шеин.

Первая часть статьи (жестокое обращение с животными, совершенное совершено из хулиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних) в данный момент предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных работ, ограничения свободы или до полугода ареста. Олег Шейн предлагает в данной статье установить наказание в виде четырех лет лишения свободы. Это, по его словам, позволит перевести такие преступления в категорию средней тяжести.

Вторая часть статьи (аналогичное деяние, совершенно группой лиц) предусматривает штраф, обязательные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет.

«Срок по второй части мы увеличиваем до шести лет. Более того, мы попробуем ввести нижний порог — четыре года лишения свободы», — заявил Шеин.

Депутат отметил, что закон также предусматривает введение дополнительных квалифицирующих признаков. Так присутствие малолетних при издевательствах над животными, а также видео- и фотосъемка процесса с последующей публикацией в интернете, должны наказываться шестилетним тюремным заключением.

По сообщению «РИА Новости», 14 июня Госдума планирует обсудить во втором чтении законопроект об ответственном обращении с животными. Предполагается, что документ будет запрещать пропаганду жестокого обращения с животными, а также вводить программу ОСВВ (методика «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат») для бездомных животных.