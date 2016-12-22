Иордания снизила уровень дипломатического представительства в Катаре

Правительство Иордании приняло решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление властей Иордании.

Также правительство страны отозвало лицензию на деятельность катарского телеканала Al Jazeera.

Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Мальдивская Республика 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром. Они объявили Катар в поддержке запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» и «Братья-мусульмане». Саудовская Аравия в тот же день отозвала лицензию у телеканала Al Jazeera, а позже закрыла офис телеканала в стране.

Financial Times со ссылкой на представителей катарского правительства и полевых командиров сообщила, что власти государства признают выплату $1 млрд международным террористам. По данным газеты, деньги были частью сделки по освобождению членов королевской семьи, отправившихся на охоту в Южный Ирак и захваченных боевиками в заложники.