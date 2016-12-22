Собянин призвал не верить листовкам о выселении на 101-й км при реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей, участвующих в программе реновации, не верить листовкам, в которых указано, что выселяемых из пятиэтажек людей переселят «на 101-й километр». Об этом он заявил на парламентских слушаниях по законопроекту в Госдуме, передает корреспондент РБК.
«Друзья, я вас очень прошу: не обращайте внимание на ту дурь, которая изложена в листовочках. Совершенно очевидно, что это провокации тех людей, которые хотят вас настроить против программы, запугать вас, обмануть, это очевидная глупость», — заявил Собянин.
По мнению Собянина, информацию о сносе жилья в Москве распространяют «недобросовестные люди, это политиканы, которые пользуются ситуаций и ее раскачивают». В листовках, которые они передают москвичам, рассказывается о том, что москвичей в течение нескольких недель будут переселять «в Новую Москву или за 101-й км». «Такого не может быть и не будет», — подчеркнул мэр.
Во вторник, 6 июня, в Госдуме прошли слушания второго чтения законопроекта о реновации в Москве. Противники программы начали стихийное шествие у здания нижней палаты парламента. После того как пришедших к зданию москвичей не пустили на слушания, они отправились к администрации президента.