Противники реновации в Москве вышли на стихийное шествие

В Москве противники реновации жилья, которые вышли на акцию к зданию Госдумы, решили пройти шествием в сторону здания администрации президента, передает телеканал «Дождь».

По его данным, акция началась в 14:00 мск у здания Госдумы. В нижней палате парламента в это время во втором чтении рассматривался законопроект о реновации.​ Пришедшие к стенам Думы москвичи, как сообщал телеканал, требовали пустить их на слушания, однако этого так и не произошло.

Спустя два часа, как пояснял на своей странице в Twitter находящийся на месте событий корреспондент «Эха Москвы» Андрей Ежов, люди, взявшись за руки, решили отправиться к зданию приемной администрации президента России на улицу Ильинка.

В ходе шествия москвичи, как видно на опубликованных журналистом видеозаписях, скандировали лозунги: «Собянина в отставку» и «Это наш город». По оценкам корреспондента «Дождя», в акции участвуют около 150 человек, в том числе, председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

В настоящее время противники программы сноса пятиэтажек в столице, как сообщает в Twitter Ежов, собрались у администрации главы России. Владимиру Путину, по информации корреспондента «Эха Москвы», активисты собираются передать «некое обращение».

В пресс-службе главного управления МВД по столице, отвечая на вопрос РБК о стихийной акции противников реновации у стен Госдумы, заявили, что сообщений о серьезных нарушениях общественного порядка в ходе мероприятия в полицию не поступало.

В пресс-службе отдела вневедомственной охраны столичного глака Росгвардии, в свою очередь, РБК сообщили, что пока ситуацию с митингом против реновации в Москве не комментируют. «Информации никакой не поступало», — заявила представитель ведомства, отметив, что сотрудники ОМОНа «ежедневно выполняют свои служебные обязанности по охране общественного порядка» в столице.

Ранее, 6 апреля, о том, что многие москвичи собираются прийти к Госдуме, чтобы выразить протест против программы реновации в Москве РБК сообщала представитель одной из заявителей митинга против сноса пятиэтажек Юлии Галяминой Екатерина Кильтау. По ее данным, накануне Мосгорсуд принял к рассмотрению только один из семи поданных жителями столицы исков, которые оспаривали законность проекта реновации. Это, как уточняли в пресс-службе Галяминой, также вызвало возмущение москвичей.

О проведении программы реновации в столице стало известно 21 февраля. Мэром столицы Сергеем Собяниным этот проект был подписан 18 мая. Позже инициативу сразу в двух чтениях приняла Мосгордума.​ Согласно ей, под снос в Москве могут попасть 4,5 тыс. жилых зданий.