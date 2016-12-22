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Володин пообещал Путину за год разобрать «завалы» законопроектов в Думе
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Володин пообещал Путину за год разобрать «завалы» законопроектов в Думе
Политика, 17:08
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Володин пообещал Путину за год разобрать «завалы» законопроектов в Думе

Государственная дума к маю 2018 года разберет «законодательные завалы» из законопроектов, которые сформировались за 20 лет. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По его словам, от предыдущих созывов в Госдуму перешло около 2020 законопроектов, некоторым из которых более 20 лет. «Конечно, все это время мы вынуждены были уделять им внимание, потому что по закону мы обязаны эти законопроекты рассмотреть», — отметил Володин. Он добавил, что многие из них уже потеряли актуальность из-за того, что были давно внесены, несмотря на это, парламент их отрабатывает.

«За прошедшее время где-то 49% уже рассмотрено этих законопроектов, и, если такими темпами мы пойдем, можно будет говорить о том, что эти законодательные завалы, которые сформировались, мы рассмотрим к маю следующего года полностью», — сказал Володин.

Спикер посетовал на то, что Дума «тратит много времени» на работу, но «коэффициент полезного действия невысокий». По его словам, парламент принимает 14% законов из числа внесенных законопроектов. Правительство при этом «понимает эту проблему и помогает». Также в работу включаются законодательные собрания регионов, которые отзывают «старые» не актуальные законопроекты.

В феврале Володин попросил полномочного представителя правительства в Думе Александра Синенко провести ревизию правительственных законопроектов. Как рассказал первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, на рассмотрении Думы 257 законопроектов, многие из которых потеряли свою актуальность.

Как рассказал РБК собеседник, который работает в группе, занимающейся предложением по сокращению числа вносимых и рассматриваемых законопроектов, неактуальные проекты должны быть отозваны автором или отклонены на заседании Думы. Эти процессы должны проходить по сокращенной процедуре, рассказал источник РБК.

В декабре 2016 года Володин поручил рассмотреть законопроект бывшего президента России Бориса Ельцина «О порядке принятия федеральных конституционных и федеральных законов», в котором расписан порядок принятия законов и требования к их экспертизе. Как рассказал РБК депутат от КПРФ Сергей​ Решульский, он был внесен российским президентом в 1997 году, но был рассмотрен только в первом чтении.

Теги: Госдума , законопроект , Вячеслав Володин
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