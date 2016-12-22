Экс-замглавы ростовского ГИБДД обвинил главу местной полиции в коррупции

Адвокат находящегося под стражей бывшего замглавы ГИБДД Ростовской области Александра Оцимика сообщила, что ее подзащитный обвинил начальника полиции Ростовской области Андрея Ларионова в получении взятки. Об этом сообщает местное издание 161.ru со ссылкой на заявление адвоката Ольги Селиховой.

По словам Селиховой, в заявлении Оцимик утверждает, что он заплатил главе Ростовского МВД 1 млн руб. За повышение, по словам осужденного, он доплатил еще 500 тыс. руб. Кроме того, Оцимик заявил, что по указанию его бывшего начальника в ростовском ГИБДД была организована широкомасштабная торговля номерами.

«Оцимик написал, что Ларионов не только организовал торговлю номерами, но и забирал себе все деньги», — сообщила Селихова.

Глава МВД Ростовской области уже отреагировал на предъявленные обвинения. Генерал-лейтенант Ларионов опроверг сведения о его участии в коррупции и подал иск о клевете. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МВД. В иске глава регионального управления МВД требует признания распространенных в интернете и СМИ сведений несоответствующими действительности.

Бывший замглавы ГИБДД по Ростовской области Александр Оцимик в ноябре 2016 года был приговорен судом к 10 годам заключения и штрафу в размере 47 млн руб. Оцимика признали виновным в том, что он организовал нападение на своего начальника, главу регионального управления дорожной полиции Сергея Моргачева. В 2014 году Моргачева на лестничной площадке его дома избили неизвестные.