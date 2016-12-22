В ЦБ предупредили о риске ускорения инфляции из-за холодной погоды

Во втором полугодии может наблюдаться рост инфляционного давления из-за холодной весенней погоды, говорится в опубликованном на сайте Центробанка очередном бюллетене департамента исследований и прогнозирования «О чем говорят тренды» (.pdf).

Связь инфляции и холодной погоды исследователи ЦБ пояснили возможным «снижением урожая овощей и фруктов». Это, как уточняется в бюллетене, «повлечет за собой ускорение сезонно очищенных темпов роста цен в третьем квартале 2017 года».

Другим же фактором инфляционного давления, по данным экспертов Банка России, до конца текущего года станет «оживление потребительского спроса». На этом фоне, как подчеркивается в документе, «сохранятся риски с точки зрения поддержания инфляции вблизи целевого уровня на среднесрочном горизонте».

При этом, по предварительным оценкам, как подсчитали в департаменте исследований и прогнозирования ЦБ, рост потребительских цен в мае с поправкой на сезонность «снова окажется чуть выше уровня», соответствующего инфляции в 4%.

В апреле, в свою очередь, по данным специалистов, сезонно сглаженная инфляция также превысила таргет Центробанка. Это, как поясняется в документе, произошло из-за «временного смещения сезонности в продовольственных ценах».

Ранее, 15 мая, Минэкономразвития допустило падение в 2017 году инфляции до 2,9%. Это, как уточняли специалисты, может стать новым абсолютным минимумом в постсоветской России. Таких показателей, согласно прогнозу ведомства, можно будет достигнуть при сохранении текущего обменного курса рубля.