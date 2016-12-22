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Кремль прокомментировал предложение о сносе пятиэтажек по всей России
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Кремль прокомментировал предложение о сносе пятиэтажек по всей России
Снос хрущевок, 13:33
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Кремль прокомментировал предложение о сносе пятиэтажек по всей России
Для того чтобы распространить программу реновации по всей стране, нужно дождаться первых результатов в Москве. Это зависит также от экономического и финансового положения разных регионов, подчеркнули в Кремле
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Кремль связал распространение программы реновации на всю Россию с экономическими возможностями регионов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя соответствующее предложение главы комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галины Хованской, передает корреспондент РБК.

«Это связано с экономическими возможностями», — сказал Песков.

Во вторник, 6 июня, Хованская на заседании профильного думского комитета по транспорту и строительству заявила, что подготовила поправки в закон о реновации, в котором она предложила распространить программу по сносу пятиэтажек на всю Россию, передавал ТАСС. По словам Хованской, на такое решение ее сподвигли жители Крыма, которые потребовали, чтобы реновация была проведена по всей стране. Также подобного мнения придерживаются жители Санкт-Петербурга, заявила депутат.

Хованская отметила, что 15 июня, во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным, она задаст вопрос о распространении программы реновации на всю Россию. «Это решение политическое», — пояснила она.

В свою очередь, Песков заявил, что «у регионов разные возможности в плане экономики и финансов». «В данном случае как минимум надо дождаться первых результатов реализации этой программы в Москве, тогда можно будет на этом опыте строить какие-то планы на дальнейшее. Но еще раз повторяю, что никаких конкретных планов на другие регионы нет», — пояснил он.

Под реновацию попадут более 2,5 тыс. объектов малого бизнеса
Экономика

Во вторник, 6 июня, профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил ключевые поправки к законопроекту о реновации. Как заявил председатель комитета Евгений Москвичев, всего поступили 144 поправки, 90% из которых были частично или полностью приняты. По его словам, были одобрены в том числе предложения о гарантии для жильцов сносимых домов права «на суд, а также на выбор равнозначности и равноценности или денежной компенсации».

В середине мая вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев от ЛДПР заявил, что Госдума 5 июля рассмотрит на Совете во втором чтении законопроект о реновации для пятиэтажек в Москве. Ранее его планировали рассмотреть 20 июня.

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Законопроект о реновации был принят в первом чтении российским парламентом 20 апреля. В начале мая мэрия Москвы опубликовала предварительный список домов, которые планируются под снос. В него вошли около 4,5 тыс. зданий в 85 районах и шести поселениях Москвы.

Автор: Надежда Карнаухова
Теги: Дмитрий Песков , снос пятиэтажек , программа реновации
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