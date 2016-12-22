Мантуров назвал сумму выплат россиянам в рамках продовольственной помощи

В рамках продовольственной помощи для малоимущих россиян может быть выплачена сумма около 10 тыс. руб. в год на человека. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ретейла, передает корреспондент РБК.

«Принцип работы программы в том, что будет помесячное начисление с использованием средств только в течение месяца», — рассказал он. Мантуров пояснил, что если гражданин в течение месяца эти средства не использовал, то они будут «сгорать» и ему будет начислена новая сумма.



Продовольственную помощь могут начать выдавать в 2018 году, но полностью она начнет работать в 2019 году, рассказал Мантуров,

В середине мая глава Минпромторга заявлял, что программа помощи малоимущим может стоить для государства 200–300 млрд руб. в год. Он рассказывал, что Министерство финансов дало согласие на реализацию программы и на данный момент ищет источники финансирования.

В начале февраля сообщалось, что в список продуктов, которые будут выдавать малоимущим россиянам, могут войти крупы, макаронные изделия, картофель, овощи, фрукты, сухофрукты, сахар, соль, питьевая вода, яйца, растительное масло, мясо, рыба и молочные изделия.