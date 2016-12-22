Более 200 кошек отравили неизвестным ядом на юге Франции

Более 200 кошек были отравлены неизвестным ядом в городе Сен-Пьер-ла-Мер на юге Франции. Об этом сообщает газета La Depeche.

Все они были отравлены в течение месяца. Жертвами яда также стали грызуны и птицы, сообщал портал 20 minutes. Глава местной организации по защите животных Николь Ломбард рассказал La Depeche, что кошки могли быть отравлены крысином ядом или отравой на основе конопли. По его словам, жители города находили на улице «маленькие голубые семена».

Организация обратилась с жалобой в полицию и попросила провести вскрытие мертвых кошек, чтобы определить тип яда. Местные жители опасаются, что дети также могут отравиться неизвестным веществом.