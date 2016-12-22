Володин назвал критикующих реновацию «безответственными политиканами»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что люди, критикующие проект реновации в Москве, являются «безотвественными потиликанами», которые занимаются «дискредитацией» этой программы. Об этом он, как передает «Интерфакс», заявил журналистам.

«Проект важный, ответственный, необходимый», — прокомментировал политик проект, пояснив, что, по его мнению, «дискредитация» этой программы в настоящее время «вредна».

«А сейчас посмотрите — идет атака на тех, кто реализует этот проект, идет дискредитация этого проекта», — заявил Володин, пояснив, что для этого «людей за деньги выводят на митинги». «Ответственная власть ищет пути решения», — заметил он, добавив, что несмотря на это «безответственные политиканы находят причины для того, чтобы проект был не реализован».

При этом критикующие реновацию в столице, по словам Володина, «как правило», сами в попавших под снос хрущевках никогда не жили и не живут.​