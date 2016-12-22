Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения регионы

Наиболее высокий уровень заболеваемости ожирением среди взрослого населения установлен в ​Ненецком АО, Алтайском крае и Пензенской области. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора.

По данным ведомства, заболеваемость ожирением возросла с 2011 по 2015 год в 2,3 раза: с 123,65 случая на 100 тыс. человек до 284,8 случаев. При этом прогнозируется тенденция к росту этого показателя. Данных по 2016 году у Роспотребнадзора пока нет, абсолютного количества больных ожирением также не приведено, уточняет газета.

Рост проблемы традиционно объясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов. Главный внештатный диетолог Минздрава, директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктор Тутельян сообщил «Известиям», что рост показателя связан не с улучшением диагностирования, а с реальным ростом заболеваемости населения.