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Полиция назвала имена исполнителей теракта в Лондоне
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Полиция назвала имена исполнителей теракта в Лондоне
Политика, 21:01
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Полиция назвала имена исполнителей теракта в Лондоне

Британская полиция назвала имена двоих из трех исполнителей теракта на Лондонском мосту, который был совершен вечером 3 июня. Ими были 27-летний Хурам Бутт и 30-летний Рашид Редуан. Об этом сообщается на сайте лондонской полиции.



Бутт женат, у него есть дети, он жил в Лондоне на протяжении нескольких лет. В Скотленд-Ярде отметили, что о нем знала полиция и разведка MI5, но никто не предполагал, что он будет участвовать в теракте. Расследование в отношении него началось два года назад, но никаких доказательств того, что планируется атака, не было найдено.

Бутт является гражданином Великобритании, но родился в Пакистане. Редуан проживал в Лондоне, имел марокканское и ливийское гражданство. Имя третьего исполнителя теракта не называется. Всего по делу о теракте в Лондоне под арестом находятся шесть женщин и четверо мужчин.

Серия нападений в центре Лондона. Фоторепортаж Еще 10 фото
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В субботу, 3 июня, трое террористов на фургоне въехали на Лондонский мост и сбили пешеходов. Затем они остановились около рынка Боро и стали нападать на людей с ножами. Прибывшие полицейские убили атаковавших. В результате теракта погибли семь человек, пострадали 48. Из них 36 остаются в больнице, из которых 18 находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская организация «Исламское государство» (запрещена на территории России).​

Теги: Лондон , Теракт , теракт в Лондоне
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