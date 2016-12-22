Полиция отказалась считать терактом стрельбу в офисном здании в Орландо

Стрельба в офисном здании в городе Орландо в штате Флорида не связана с терроризмом. Об этом сообщается в Twitter местного шерифа.

«Мы не можем связать данный инцидент с международным терроризмом», — сказано в сообщении. По словам шерифа, подозреваемому было 45 лет.

Подозреваемого уволили с работы. После этого он пришел в офис с огнестрельным оружием и ножом, расстрелял своих бывших коллег, а затем покончил с собой. В результате погибли пять человек, четверо из них скончались на месте, а один пострадавший скончался в больнице. Телеканал News 6 сообщает, что погибшими были четверо мужчин и женщина.

Стрельба в офисном здании в Орландо произошла в понедельник, 5 июня. Как сообщали в полиции, неизвестный открыл огонь на рабочем месте. По данным местного телеканала WPLG Local 10, стрелок был недоволен условиями своей работы. Как отмечает Orlando Sentinel, мужчина был уволен в апреле. Ранее он обвинялся в избиении сослуживца. Во время инцидента внутри здания находились 12 человек.