Стрелявшего по детям в Оренбурге мужчину приговорили к году колонии

Центральный районный суд города Оренбурга приговорил к году колонии 58-летнего Сергея Толмачева за стрельбу по детям. Об этом сообщила РБК секретарь судебного заседания Александра Свиридова.



«Судья назначил ему один год исправительной колонии общего режима», — заявила она.

Как сообщается на сайте региональной прокуратуры, Толмачев был признан виновным по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

Толмачев совершил преступление в апреле 2017 года. Находясь в своей квартире, он заметил детей, игравших на детской площадке. Толмачев взял пневматическую многозарядную винтовку «ИЖ-61» калибра 4,5 мм и стал стрелять по детям. В результате пуля попала одному мальчику в капюшон куртки, а другому — в щеку, ранив его. Как отмечает «ОренИнформ», ребенок получил ранение «мягких тканей щеки» и был госпитализирован.

Толмачев рассказал, что он начал стрелять по детям, потому что они «небрежно относились к игровой площадке», отмечается на сайте прокуратуры. В суде мужчина говорил, что хотел напугать мальчиков, потому что они «разыгрались» и могли сломать новые качели, сообщает агентство «Оренбуржье». Оно отмечает, что в момент совершения преступления Толмачев был трезв и отдавал отчет своим действиям.