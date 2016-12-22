Brent подорожала после разрыва арабскими странами дипотношений с Катаром

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года в ходе торгов на Лондонской бирже ICE выросла, составив на пике $50,71 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09:44 мск стоимость фьючерса составила $50,49.

Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовская Аравия и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром. Катар был обвинен Арабской коалицией в поддержке запрещенных в России террористических группировок «Исламское государство» и «Аль-Каида».

ОАЭ дали гражданам Катара 14 дней, чтобы покинуть территорию страны.



В пятницу, 2 июня, цена Brent опустилась до $48,97, что стало минимальным показателем с начала мая. Тогда поводом для снижения цен стало заявление президента США Дональда Трампа о решении выйти из Парижского соглашения по климату.