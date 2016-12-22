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Сечин назвал целью антироссийских санкций влияние на выборы
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Сечин назвал целью антироссийских санкций влияние на выборы
Политика, 01:47
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Сечин назвал целью антироссийских санкций влияние на выборы

Целью санкций США и стран Запада в отношении России являлась попытка повлиять на российскую социально-экономическую ситуацию, а также выборы, заявил в интервью газете The Financial Times глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Цель [санкций] заключалась в том, чтобы влиять на социально-экономическую ситуацию. Ухудшить ее и повлиять на [российские] выборы. Это мое глубокое убеждение», — сообщил изданию глава «Роснефти». Также Сечин, как замечает The Financial Times, отметил, что, по его мнению, эти ограничения «абсолютно необоснованны и даже незаконны».

«Нельзя перекладывать политические обязанности на корпоративный уровень», — добавил глава нефтегазовой компании, подчеркнув, что представители «Роснефти» не являются «частью международной политики». «Мы не формируем политику», — добавил собеседник газеты.

Теги: Игорь Сечин , Санкции , Выборы , "Роснефть"
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