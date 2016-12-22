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Reuters узнал о планах Трампа ввести новые санкции против Венесуэлы
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Reuters узнал о планах Трампа ввести новые санкции против Венесуэлы
Политика, 12:12
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Reuters узнал о планах Трампа ввести новые санкции против Венесуэлы

Администрация Дональда Трампа рассматривают возможность введения новых санкций против нефтяного сектора Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам одного из источников, разработать рекомендации по введению новых отраслевых санкций против Каракаса было поручено помощникам Дональда Трампа. Предполагаемые санкции должны быть направлены против нефтяного сектора Венесуэлы. Их целью должна стать государственная нефтегазовая компания PDVSA. 

Причиной подобных планов Белого дома являются жесткие меры, которые власти Венесуэлы принимают для подавления протестов оппозиции, требующей отставки правительства. В результате столкновений протестующих со службами безопасности, по последним данным, погибли порядка 60 человек. 

В то же время, отмечают источники, вопрос о введении новых санкций рассматривается с осторожностью, поскольку Белый дом опасается критически ухудшить социально-экономическое положение в Венесуэле. Санкции против нефтяного сектора могут нанести очередной удар по экономике страны, в которой уже несколько лет продолжается тяжелый кризис, из-за которого нарушено снабжение населения базовыми товарами.

​Кроме того, не меньшие опасения вызывает вопрос о поставках венесуэльской нефти в США. Как отмечает Reuters, в марте доля венесуэльской нефти в импорте Соединенных Штатов составила 8%.

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Теги: США , Санкции , Венесуэла
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