Строительство российско-пакистанского газопровода «Север — Юг» откладывается на 2019 год, заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, передает ТАСС.
«В основном сейчас проблемы заключаются в том, что мы никак не можем договориться по тарифу». — пояснил он, добавив, что проектирование газопровода «уже практически завершено».
Тариф, который сейчас предлагается, по словам главы «Ростеха», «не дает возможности вернуть деньги, которые [были] вложены в проект». «Мы стараемся убедить наших партнеров в том, что необходимо повысить тариф», — отметил Чемезов, выразив надежду на то, что этот вопрос «как-то» будет решен.
«Но срок, который был ранее прописан, естественно, отодвинется. Я думаю, что на год точно. В 2019 году, скорее всего», — заключил собеседник агентства.
Соглашение о строительстве газопровода «Север — Юг» протяженностью порядка 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд куб. м. газа в год Россия и Пакистан подписали в октябре 2015 года. Газопровод будет связывать терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахором на севере страны.
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Проект должен быть реализован при участии входящей в «Ростех» российской компании «РТ — Глобальные ресурсы». Коммерческие соглашения стороны должны были подписать в прошлом году. Сдать газопровод в эксплуатацию планировалось к 2018 году.