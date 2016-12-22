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«Роскосмос» заявил о переносе запуска пилотируемого корабля «Федерация»
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«Роскосмос» заявил о переносе запуска пилотируемого корабля «Федерация»
ПМЭФ-2017, 21:50
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«Роскосмос» заявил о переносе запуска пилотируемого корабля «Федерация»
Макет космического корабля «Федерация» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Первый пуск нового российского пилотируемого космического корабля «Федерация» перенесен с 2021 года на 2022-й. Его проведут на ракете-носителе «Союз-5» с космодрома Байконур. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Игорь Комаров в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017), передает ТАСС.

По его словам, пуск новой ракеты-носителя поможет снизить стоимость выведения полезной нагрузки и повысить эффективность пусковых услуг.

О планах переноса первого старта «Федерации» с Байконура 27 мая сообщал ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По данным источника, кроме переноса сроков должен был измениться и проект запуска. Сообщалось, что «Федерацию» выведет на орбиту ракета-носитель среднего класса «Феникс», а не «Ангара», как было запланировано до этого.

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Изначально запуск собирались провести с космодрома Восточный, но, по словам источника агентства, первый полет корабля пройдет с Байконура, из-за того, что на Восточном нет необходимой инфраструктуры для пилотируемых запусков.

Космический корабль «Федерация» разрабатывает с 2009 года ракетно-космический комплекс (РКК) «Энергия». Новый шестиместный пилотируемый корабль должен заменить корабли «Союз» и автоматические грузовые корабли серии «Прогресс». С помощью «Федерации» планируется доставлять людей и грузы на околоземную орбиту и к Луне.

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Первый беспилотный полет космического корабля ранее был запланирован на 2021 год, а полет с экипажем — на 2023-й.

Теги: Игорь Комаров , космический корабль , «Роскосмос» , «Байконур» , перенос запуска , "Федерация" ...
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