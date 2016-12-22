Шойгу рассказал о начале производства первых агрегатов для новых Ту-160

В России начали изготавливать первые агрегаты бомбардировщика-ракетоносца Ту-160, производство которого возрождается в России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Минобороны России, сообщает «РИА Новости».

«Проведена большая подготовительная работа, восстановлены уникальные технологические процессы по производству деталей из титановых сплавов, начато изготовление первоочередных агрегатов самолета», — сообщил Шойгу.

Шойгу напомнил, что президент России Владимир Путин в феврале 2017 года поручил организовать серийное производство бомбардировщиков Ту-160 и создать перспективный авиационный комплекс дальней авиации.

В феврале 2017 года президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, что новая модификация Ту-160 (Ту-160М2) будет выпускаться на Казанском авиационном заводе с апреля 2017 года. По его словам, на заводе начнется «изготовление самолета Ту-160 уже в новом облике по модернизированным технологиям».

Поставки стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 в войска начнутся в 2021 году, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора ПАО «Туполев» Александра Конюхова в марте 2017 года. Через месяц президент ОАК Юрий Слюсарь заявил, что корпорация произведет от 30 до 50 серийных самолетов Ту-160М2.

Новая модификация самолета Ту-160 получит ряд нововведений. «Борт будет выполнен с открытой архитектурой на основе интегрированной модульной авионики и вычислительных систем без использования импортной элементной базы и комплектующих», — говорится в сообщении концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).​ Также для самолета будут разработаны новые системы навигации и управления вооружения, а также средства контроля и топливомерные системы. Кроме того, Ту-160М2 получит новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), который сможет обеспечить «практически 100-процентную защиту самолета». Также бомбардировщик будет оснащен новой сверхдальней крылатой ракетой Х-БД. Дальность ракеты засекречена.