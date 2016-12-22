AliExpress опроверг партнерство с МТС по программе кешбэка

AliExpress не ведет переговоров с МТС о проекте по возврату части стоимости покупки (кешбэка) абонентам на счет мобильной связи. Об этом РБК заявил представитель AliExpress.

Представитель МТС пояснил, что они работают с компанией не напрямую, а через агрегатора. Он отказался называть его имя, но источник, близкий к МТС, сказал, что они работают с сетью Admitad, у которой есть соглашения с сотней партнеров в интернет-ретейле. Получить комментарий этой компании не удалось

О том, что МТС договорился с рядом онлайн-площадок, в том числе и AliExpress, о программе кэшбэка, сообщили «Ведомости». ​Чтобы воспользоваться программой, абонент должен зайти на сайт магазина партнеров через приложение МТС или веб-интерфейс. Деньги за покупку можно тратить на оплату мобильной связи, домашнего интернета и телевидения. Возврат на счет составит в среднем 5–10% от суммы, но может доходить до 30% при покупке спецпредложений.

Среди партнеров представитель МТС помимо AliExpress называл «Озон», «Плеер.ру», Eat out, «Утконос», «Нияма», «Спортмастер», Decathlon, Adidas, Reebok, Nike, Lamoda, OTTO, Vans, Crocs, «Лабиринт» и «Республику».

Связаться с представителями этих компаний либо не удалось, либо они не ответили на вопросы РБК.