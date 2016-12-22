Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,03 56,47 EUR Нал. 64,01 63,37 USD Бирж. 56,78 +0,40 EUR Бирж. 63,71 +0,49 USD ЦБ. 56,69 +0,15 EUR ЦБ. 63,61 +0,08 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1862,63 -0,38% РТС 1033,57 -1,15% Brent 49,05 -2,68% DJIA 21144,18 +0,65% Nasdaq 6246,83 +0,78% FTSE 7563,89 +0,27%
В Кремле заявили о бессмысленности Парижского соглашения без США
Лента новостей
Греф рассказал о невозможности спокойствия за рабочее место в XXI веке 12:56, Политика Абызов оценил затраты на «пакет Яровой» в 130 млрд руб. 12:52, Технологии и медиа Собянин подписал постановление об учете голосов «молчунов» при реновации 12:48, Общество Шувалов назвал три задачи для технологического развития России 12:37, Экономика Фонд Кудрина и PwC оценили креативный потенциал Москвы 12:31, Бизнес В Кремле заявили о бессмысленности Парижского соглашения без США 12:28, Политика Минтранс повысит компенсации пассажирам за задержки рейсов 12:23, Политика Сергей Фурсенко попросит упомянуть «Реал» в гимне «Зенита» 12:22, Спорт Греф заявил о безальтернативности экономической программы Кудрина 12:20, Экономика «Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017 12:17, Бизнес СК начал проверку по факту ДТП с автобусами в Подмосковье 12:16, Общество  Иностранный бизнес раскритиковал «налоговый маневр» 12:15, Экономика Шувалов рассказал о «болезни» Путина цифровой экономикой 12:10, Экономика Силуанов на ПМЭФ: «Мы не будем увеличивать давление на бизнес» 12:00, РБК и Сбербанк Что купить в июне: главные новинки авторынка России 11:59, Авто Сечин допустил мировое соглашение в споре «Роснефти» и АФК «Система» 11:59, Бизнес Макрон призвал «вернуть величие планете» 11:58, Политика ЦБ объявил о начале работы над созданием национальной криптовалюты 11:53, Технологии и медиа Рособрнадзор запретил прием студентов в два вуза 11:49, Общество Google начал испытания беспилотного грузовика 11:42, Авто Хлопонин назвал выход США из Парижского соглашения «критичным» для мира 11:38, Политика Герман Греф объявил о начале «десятилетия надежд» 11:33, Общество Москвичи сообщили о выпавшем в столице снеге 11:28, Общество ФСБ задержала подозреваемых в производстве крупной партии наркотиков 11:26, Общество  Мост в энергетическое будущее 11:23, Партнерский проект В офисе хоккейного клуба «Динамо» прошли обыски 11:22, Общество
В Кремле заявили о бессмысленности Парижского соглашения без США
ПМЭФ-2017, 12:28
0
В Кремле заявили о бессмысленности Парижского соглашения без США

Без участия США Парижское соглашение по климату не имеет смысла. Об этом заявил помощник президента Андрей Белоусов, передает «РИА Новости».

Он отметил, что в России сейчас изучают ситуацию, сложившуюся после выхода США из соглашения. При этом к решению Трампа в Кремле относятся «с сожалением». «Насколько я могу судить, выход там относительный, потому что было сказано, что администрация США ищет более справедливого решения этих проблем. Но в принципе я отношусь с большим сожалением к этому, потому что нельзя менять принятые решения, «шарахаться» из стороны в сторону», — рассказал Белоусов.

Белоусов подчеркнул, что без США соглашение не будет иметь реальной силы. «Совершенно очевидно, что без участия США Парижское соглашение будет недееспособно, потому что США — один из крупнейших эмитентов выбросов», — заявил помощник президента.

Ранее российский вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что решение США о выходе из соглашения может оказаться «критичным» для мирового климата.

«Нам не нужны стрессы»: главные заявления второго дня ПМЭФ-2017

О выходе из Парижского соглашения по климату президент США Дональд Трамп заявил накануне, 1 июня. Он объяснил это решение тем, что соглашение оказалось невыгодным для Соединенных Штатов. При этом Трамп отметил, что Вашингтон будет добиваться более выгодных для себя условий по климатическому соглашению.

Парижское соглашение по климату, подписанное 196 странами мира, было принято в 2015 году при участии президента США Барака Обамы. Соглашение подразумевает разработку плана по сокращению эмиссии парниковых газов. Участники соглашения должны принять меры по модернизации своего производства и оказать помощь развивающимся странам в обеспечении климатической безопасности.

Теги: США , Андрей Белоусов , Парижское соглашение по климату
Главное
Шувалов назвал три задачи для технологического развития России Экономика
Материалы по теме
Хлопонин назвал выход США из Парижского соглашения «критичным» для мира Политика
Клинтон назвала выход США из Парижского соглашения «исторической ошибкой» Политика
Макрон заявил об отказе пересматривать Парижское соглашение по климату Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку