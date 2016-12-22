В Кремле заявили о бессмысленности Парижского соглашения без США

Без участия США Парижское соглашение по климату не имеет смысла. Об этом заявил помощник президента Андрей Белоусов, передает «РИА Новости».

Он отметил, что в России сейчас изучают ситуацию, сложившуюся после выхода США из соглашения. При этом к решению Трампа в Кремле относятся «с сожалением». «Насколько я могу судить, выход там относительный, потому что было сказано, что администрация США ищет более справедливого решения этих проблем. Но в принципе я отношусь с большим сожалением к этому, потому что нельзя менять принятые решения, «шарахаться» из стороны в сторону», — рассказал Белоусов.

Белоусов подчеркнул, что без США соглашение не будет иметь реальной силы. «Совершенно очевидно, что без участия США Парижское соглашение будет недееспособно, потому что США — один из крупнейших эмитентов выбросов», — заявил помощник президента.

Ранее российский вице-премьер Александр Хлопонин заявил, что решение США о выходе из соглашения может оказаться «критичным» для мирового климата.

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О выходе из Парижского соглашения по климату президент США Дональд Трамп заявил накануне, 1 июня. Он объяснил это решение тем, что соглашение оказалось невыгодным для Соединенных Штатов. При этом Трамп отметил, что Вашингтон будет добиваться более выгодных для себя условий по климатическому соглашению.

Парижское соглашение по климату, подписанное 196 странами мира, было принято в 2015 году при участии президента США Барака Обамы. Соглашение подразумевает разработку плана по сокращению эмиссии парниковых газов. Участники соглашения должны принять меры по модернизации своего производства и оказать помощь развивающимся странам в обеспечении климатической безопасности.